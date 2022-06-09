Окупанти невпинно гатять по Луганщині: обстріляли "Азот", загинуло четверо мешканців (фото)

Росіяни, безуспішно намагаючись встановити контроль над Сєвєродонецьком, розстрілюють мирні квартали і об’єкти промисловості Луганщини.

У середу, 8 червня, окупанти країни-агресорки двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Зазначаєтья, що один із них - цех виробництва аміаку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів в області відомо про щонайменше чотирьох загиблих жителів. Один із них - це сєвєродончанин, якому росіяни нанесли смертельні поранення ще 6 червня. Також загинуло троє лисичан: чоловік і дві жінки. За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро мешканців Лисичанська.

Протягом минулої доби з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню російська армія обстріляла Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Гірське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Комишуваху, Павлоград, що під Сєвєродонецьком.

Фото: Сергій Гайдай.

Крім того, росіянами завдано ракетно-авіаційних ударів по Верхньокам’янці та Золотому.

Внаслідок атак армії загарбників у Гірському пошкоджено десять будинків, в Оріховому - вісім, у Лисичанську - чотири.

Фото: Сергій Гайдай

Як повідомлялося, у Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області від початку війни залишилося близько 30 тис. мешканців. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що орієнтовно - це по 15 тисяч у кожному місті.

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