"Окупанти невтримно палять": мер Мелітополя повідомив про гучні вибухи у місті

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунало два гучних вибухи.

Про це 20 вересня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти невтримно палять у Мелітополі. Щойно у місті пролунали два гучних вибухи", - наголосив він.

Як зазначив міський голова, поблизу міського елеватора мешканці спостерігають чорний дим. З'ясовуються подробиці.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 209-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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