Окупанти нищать "Азовсталь" ударами авіації: яка ситуація в Маріуполі 10 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 9 травня.

На "Азовсталі" залишається понад сотня цивільних

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, попри проведену евакуацію, досі ховається понад сотня цивільних осіб. Люди перебувають під щоденним обстрілом російських окупантів. Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти нищать інфраструктуру "Азовсталі" - Генштаб

У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 10 травня.

Associated Press

В Маріуполі окупанти штурмують "Азовсталь": зосередились на підриві моста

В Маріуполі російські окупанти продовжили штурмувати територію “Азовсталі”. Військові злочинці РФ зосередилися на підриві моста, яким йшла евакуація. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти намагаються максимально відрізати українських військових від можливості вийти з “Азовсталі”.

Ватажок терористів "ДНР" заявив, що знищений Росією Маріуполь "повинен стати курортом"

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що зруйнований росіянами Маріуполь, де загинуло понад 25 тисяч мирних мешканців, "повинен стати курортом". "Метою є те, щоб Маріуполь став містом-курортом, чого раніше не вдавалось зробити", - сказав ватажок бойовиків "ДНР".

Associated Press

У Маріуполі "актори" з Росії розтягнули 300 метрів “георгієвської стрічки” та закликали місцевих на польову кухню

У Маріуполі парад, присвячений до Дня перемоги над нацизмом, не відбувся. Проте відбувся карнавал, на якому шанувальники “руського міра” розтягнули 300 метрів “георгієвської стрічки”. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“300 метрів смугастої ганчірки розтягнули на проспекті Нахімова по дорозі на площу Воїнів визволителів. Справжнє свято, чого там. Особливо на фоні канонади з Азовсталі”, - розповів Андрющенко.

Ілон Маск відповів Рогозіну на погрози за допомогу оборонцям Маріуполя

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів на погрози генерального директора Державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос" Дмитра Рогозіна "відповідати по-дорослому" за допомогу обладнанням супутникового Інтернету Starlink оборонцям Маріуполя.

Коментуючи слова Рогозіна про "нацистський" полк українських захисників "Азов", Маск зазначив, що "слово "нацист" означає не те, що він думає".

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У Маріуполі окупанти запалили вічний вогонь, окрім загарбників туди ніхто не прийшов

Російські загарбники 9 Травня влаштували так зване свято у блокадному Маріуполі, запаливши вічний вогонь, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Однак на "масштабну акцію", окрім власне окупантів та колаборантів, так ніхто і не прийшов.

"Вічний вогонь з самої Москви – на місці. Окупанти на місці. Колаборанти на місці. Єдине кого немає – маріупольців. Щось якось зі святом пішло не так. Тому, що Маріуполь - це Україна, а не московія!", - підкреслив Андрющенко.

Генсек ООН схвально відгукнувся про евакуацію понад 170 осіб з Маріуполя

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш схвально поставився до операції з евакуації більш як 170 цивільних осіб з Маріуполя, зокрема "Азовсталі". Група евакуйованих безпечно прибула 8 травня до Запоріжжя.

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Евакуація з "Азовсталі": окупанти розлучили 4-річну Алісу з мамою

Російські окупанти розлучили жінку та її маленьку 4-річну доньку Алісу під час останньої евакуації з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. За інформацією "Азову", мама дитини залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

Подоляк про деблокаду Маріуполя: "Військове керівництво України робить надзусилля, щоб ця можливість з'явилася"

В Офісі президента запевнили, що військове керівництво України робить величезні надзусилля, аби деблокувати Маріуполь і врятувати цивільних та військових. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що кожна розмова президента з лідерами світу починається зі слова "Азовсталь" та порятунку звідти українських військових.

Нагадаємо, у Маріуполі під час бою з російськими окупантами загинув поет та військовий з Чернівців Сергій Скальд. Він воював на території заводу "Азовсталь".

Третина життя в окупації: ТСН познайомилась із наймолодшим заручником бункерів Маріуполя

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