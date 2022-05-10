Окупанти нищать інфраструктуру "Азовсталі" та готуються до наступу в районі Сєвєродонецька - Генштаб

Окупанти нищать інфраструктуру "Азовсталі" та готуються до наступу в районі Сєвєродонецька - Генштаб

Розпочалася 76 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник проводить наступальні дії на сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між цим територіями та анексованим Кримом. Основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у Східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь".

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 10 травня.

Триває застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.

Зазначається, що зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури на всій території України. "Не виключається ймовірність проведення диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів ЗСУ", - наголошують у штабі.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусії виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів українських військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку.

На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Противник продовжує підготовку до наступальних дій в напрямках населених пунктів Лиман та Сєвєродонецьк.

Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області.

В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ. Веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення.

"Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, нанесення ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства", - йдеться у зведенні.

За попередню добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито 15 атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, дев'ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобілі ворога.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Анна Маляр повідомляла, що приурочення бойових дій до конкретних дат - надзвичайно передбачувана тактика війни, а Путін використовує іншу. План противника пов’язаний з тим, щоб він був непередбачуваний.

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