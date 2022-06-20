Окупанти нищать Луганщину: обстрілюють мости, заводи і будинки мирних мешканців

Російські війська не припиняють завдавати ударів по Лугнаській області.

Протягом минулої доби навколо Лисичанська окупанти завдали трьох авіаударів. Зі ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляни Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Внаслідо атак РФ значні руйнування житлового фонду зафіксовані в Гірському, де протягом 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків. Крім того, у Врубівці пошкоджено сім будинків, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель.

Ворог тричі атакував з повітря в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

"Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу "Склопластик" та полігону рятувальників.

Як повідомлялося, розпочалася 117 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Минулої доби росіяни обстріляли понад 70 українських населенних пунктів. Окупанти продовжують проводити штурмові дії на кілької напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 червня.

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