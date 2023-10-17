Окупанти ниють після атаки ЗСУ по Бердянську і Луганську: "Один із найсерйозніших ударів за весь час"

Російські загарбники зізналися, що внаслідок нічної атаки зазнали втрат у живій силі та в техніці.

Російські окупанти назвали нічну атаку українських військ на аеродроми Бердянська та Луганська однією з найпотужніших за весь період повномасштабної війни.

Таку заяву загарбники поширили в одному зі своїх Телеграм-каналів.

Очевидно, удар по окупованому Бердянському аеродрому в ніч проти 17 жовтня виявився дуже результативним. Про це свідчать скарги росіян у Мережі, які з’явилися вранці. Загарбники стверджують, що ЗСУ застосували начебто далекобійні ракети ATACMS.

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"Ранок не добрий. Х*хли вночі завдали удару ракетами ATACMS по нашому аеродрому, на якому базувалася армійська авіація. Один із найсерйозніших ударів за весь час "СВО". Якщо не найсерйозніший", – бідкаються росіяни.

Окупанти зазначили, що зазнали втрат і в живій силі, і в техніці.

Вони також переконані, що такі інциденти повторюватимуться, допоки триває війна.

Мер Мелітополя Іван Федоров виклав вранці у Мережу відео з ударами з боку українських сил по аеродрому в Бердянську. На кадрах чутно гучні звуки вибухів та видно червону заграву і вильоти ворожих, ймовірно, ракет.

Атаку ЗСУ по аеродрому окупованого Бердянська зняли на відео

Нагадаємо, СтратКом ЗСУ повідомив у ніч проти 17 жовтня, що українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах та обладнанню аеродромів ворога поблизу Луганська та Бердянська.

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