Окупанти скиглять в Авдіївці: щоночі вивозили по 15 поранених, роти "сточуються" в нуль

Російський воєнний блогер стверджує, що просування окупантів забезпечує велика кількість ФАБів.
Росіяни скиглять, як їм нелегко в районі Авдіївки, зокрема, розповідають, що командування не виводить роти з позицій, допоки вони не "сточаться" в нуль.
Про це пише один з так званих російських воєнних блогерів "Vault 8. Убежище №8".
Z-блогер вказує, що на в'їзді до Авдіївки постає найстрашніша картина – пеньки та фундаменти будинків. Як зазначає росіянин, помітно, що там 10 років була передова.
"За одну ніч перед штурмом на вантажівках закинули майже всю піхоту батальйону. Потім їх вивозили назад тими ж вантажівками протягом двох тижнів: щоночі вивозили по 15 легких і стабільних поранених. Тяжких окремо везли "буханки", – описує ситуацію воєнкор.
Він також поскаржився, що російське військове командування не виводить роти з позицій доти, доки ті "не сточаться у нуль" – це коли залишаються лише евакуаційні загони, управління та кілька щасливців.
Читайте провідні новини дня:
- Можливі ракетні удари на Великдень: Жданов відповів, чи треба виїжджати з міст
- Шалені черги біля ТЦК Києва: в Міноборони озвучили альтернативу тривалим очікуванням
- ДТП "без водія": суддю з пляшкою алкоголю знайшли на пасажирському сидінні
"Навіть наш комбат скаржився, мовляв, хоча б людей двадцять залишали, щоб був якийсь кістяк. Але командуванню, напевно, зручніше, щоб зовсім "у нуль" і потім місяць формувати заново", – вважає блогер.
За його словами, просування окупантів забезпечує велика кількість ФАБів, і висловлює насолоду їхніми "прильотами" по Очеретиному. Автор каже, що допомагає також артилерія, яка працює цілодобово, а ще насичення FPV-дронами. Щоправда, ворог має проблеми з подоланням українських засобів РЕБ.
До слова, 30 квітня в ЗСУ повідомили, що ворогові вдалося прорватися та закріпитися в селищі Очеретине на Донеччині. Сили оборони України вживають усіх заходів для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку, та повернення контролю над Очеретиним.
Читайте також: