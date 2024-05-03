Окупанти скиглять в Авдіївці: щоночі вивозили по 15 поранених, роти "сточуються" в нуль

Росіяни скиглять, як їм нелегко в районі Авдіївки, зокрема, розповідають, що командування не виводить роти з позицій, допоки вони не "сточаться" в нуль.

Про це пише один з так званих російських воєнних блогерів "Vault 8. Убежище №8".

Z-блогер вказує, що на в'їзді до Авдіївки постає найстрашніша картина – пеньки та фундаменти будинків. Як зазначає росіянин, помітно, що там 10 років була передова.

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"За одну ніч перед штурмом на вантажівках закинули майже всю піхоту батальйону. Потім їх вивозили назад тими ж вантажівками протягом двох тижнів: щоночі вивозили по 15 легких і стабільних поранених. Тяжких окремо везли "буханки", – описує ситуацію воєнкор.

Він також поскаржився, що російське військове командування не виводить роти з позицій доти, доки ті "не сточаться у нуль" – це коли залишаються лише евакуаційні загони, управління та кілька щасливців.

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"Навіть наш комбат скаржився, мовляв, хоча б людей двадцять залишали, щоб був якийсь кістяк. Але командуванню, напевно, зручніше, щоб зовсім "у нуль" і потім місяць формувати заново", – вважає блогер.

За його словами, просування окупантів забезпечує велика кількість ФАБів, і висловлює насолоду їхніми "прильотами" по Очеретиному. Автор каже, що допомагає також артилерія, яка працює цілодобово, а ще насичення FPV-дронами. Щоправда, ворог має проблеми з подоланням українських засобів РЕБ.

До слова, 30 квітня в ЗСУ повідомили, що ворогові вдалося прорватися та закріпитися в селищі Очеретине на Донеччині. Сили оборони України вживають усіх заходів для стабілізації ситуації, зокрема на Авдіївському напрямку, та повернення контролю над Очеретиним.

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