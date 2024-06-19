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Окупанти обезголовили українського військового на Донеччині: встановлено його особу

Окупанти обезголовили українського військового на Донеччині: встановлено його особу

Встановили особу українського військового, якому відтяли голову росіяни. Фото: Telegram

Також ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника.

Встановлено особу захисника України, про жорстоке вбивство якого на Донеччині стало відомо вчора, 18 червня. 

Про це інформує Офіс генпрокурора.

“Наразі ми не можемо назвати його імені, адже тривають процедури для остаточного підтвердження його даних”, — заявив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Він зазначив, що ідентифіковано російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Здійснюється комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації.

“Цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика країни-терористки росії. Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства”, — наголосив Андрій Костін.

Нагадаємо, російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а натомість вбивати їх з нелюдською жорстокістю — відрізати їм голови. Факт знущання з українських захисників вже зафіксовано на Донеччині.

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