Окупанти обіцяють відпустити мешканців двох сіл на Херсонщині, які 4 дні жили без води у підвалах

Окупанти обіцяють відпустити мешканців двох сіл на Херсонщині, які 4 дні жили без води у підвалах

Херсонцям доставляють продукти і продають просто з машин.

Херсон в оточенні ворожої техніки. Вона стоїть на всіх в'їздах-виїздах, також скупчилася в передмісті.

Про це йдеться в ТСН.

Сьогодні Вибухів не було чути, але Херсон фактично оточений з усіх боків. На околицях багато військової техніки. Вони їздили вулицями у передмісті. Бачили і піших російських солдат. Є загроза, що найближчі дні може зникнути телефонний та Інтернет зв’язок.

До магазинів зараз важко постачати продукти, бо усі склади знаходяться за містом. Але є хліб і все необхідне. Підприємці, що змогли привезти продукти, торгують просто з машин. Є світло, вода, опалення. Міськрада працює. Заступник мера заявив, що якщо підприємці будуть завищувати ціни на продукти, то їх будуть вилучати на користь громади.

У лікарнях міста багато поранених, і цивільних, і військових. Також розселили по місту жителів селищ, які постраждали під час боїв на Антонівському мосту. Зараз у тій частині міста дуже небезпечно, росіяни обстрілюють машини, перевіряють телефони Люди виснажені, налякані. Але херсонці зробили усе, щоб забезпечити їм комфорт. Без відпочинку працюють волонтери. Містяни несуть постраждалим одяг, білизну, ліки. Біля аптек великі черги. Бракує заспокійливого і знеболюючого.

Попри все, Херсон — це Україна і скрізь українські прапори.

Сьогодні розпочалася евакуація сіл Козацьке, Веселе, що постраждали від боїв біля Кахвоської ГЕС. Люди 4 дні жили у підвалах, без їжі і світла. Мерія Нової Каховки домовилась з окупантами про зелений коридор, але люди дуже бояться. Страшно і залишатися, і їхати, бо росіяни поводять себе неадекватно. Обстрілюють машини, вбивають пішоходів , що трапляються поблизу ГЕС. А з цих сіл треба або перейти, або переїхати міст через греблю. Відео звідти навряд чи буде, бо росіяни не дозволяють знімати і перевіряють телефони.

По всій області люди бачать переміщення військової техніки. Часом видно, що росіяни губляться у наших степах, грузнуть на полях. А головне - декомунізація пішла на користь — на мапах у них інші назви сіл.

Складна ситуація по всій області. Майже в усіх райцентрах і селах, або ходять російські військові, або стоїть багато техніки. І дуже часто артилерію вони ставлять поближче до людських осель. Люди повідомляють про перебої з продуктами, ліками, світлом. Просять допомоги. Але переміщуватися дорогами зараз вкрай небезпечно. Попри те, що активних бойових дій немає і не чутно вибухів, працюють снайпери, або просто стріляють по автівках людей та волонтерів.

Але кожен наближає нашу перемогу як може і піднімає собі та іншим бойовий дух. Відомий херсонський музикант, що під час війни живе в одному із сіл, побачивши військову техніку поряд, виставив на вулицю свої колонки і на всю потужність увімкнув гімн України.