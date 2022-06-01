Окупанти обладнують другу і третю лінії оборони в Херсонській області, а ЗСУ зазнали часткового успіху

Окупанти обладнують другу і третю лінії оборони в Херсонській області, а ЗСУ зазнали часткового успіху

Російські війська в Херсонській області обладнують другу і третю лінії оборони. Водночас українські військові зазнали часткового успіху в регіоні завдяки контрнаступальним діям.

Окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі.

Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник на брифінгу 1 червня.

"На Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі, зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу і третю лінії оборони", – повідомив спікер оборонного відомства.

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"Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями певних підрозділів Збройних сил України", – додав Мотузяник.

Він також розповів, що що російські військові здійснюють інженерне обладнання своїх позицій, збільшують вогневі спроможності на Слобожанському напрямку, знімають зі збереження озброєння, а також виводять резерви з території РФ.

Нагадаємо, як оцінили експерти, окупанти в Херсонській області, ймовірно, відчувають тиск обмеженого контрнаступу ЗСУ, особливо з огляду на те, що більша частина оперативної уваги РФ зараз зосереджена на захопленні Сєвєродонецька.

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