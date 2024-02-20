"Окупанти обламали зуби об незламних титанів": Сирський про 10 років війни з РФ

Олександр Сирський розповів про стійкість та мужність воїнів ЗСУ у боротьбі з агресією Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав емоційний пост до 10 річниці російсько-української війни – боротьби за українську незалежність.

Текст головком опублікував у своєму Telegram-каналі.

Саме 20 лютого 2014 року був вперше зафіксований перетин державного кордону України Збройними силами Росії. ​​

"10 років тому російські загарбники розпочали підступну, повзучу і гібридну анексію Криму. В цей день хочу нагадати, що перший військовослужбовець загинув за Україну внаслідок російської агресії саме у Криму. Це прапорщик Сергій Кокурін, який загинув у перестрілці проти російських загарбників 18 березня 2014 року, під час штурму росіянами фотограмметричного центру Збройних Сил України у Сімферополі.

Перші добровольці рушили до лав добровольчих батальйонів та Збройних Сил України, щоби захистити Батьківщину.

Добре пам’ятаю той час, адже від 2014 року на війні, і досі пліч-о-пліч з побратимами докладаємо всіх зусиль для перемоги України. Це війна не лише за Незалежність України та визволення від російських окупантів. Це війна за свободу і цінності вільного світу, за наш цивілізаційний вибір.

Не ми почали цю війну – це неспровоковане та злочинне російське вторгнення. Але нам цю війну треба завершити звільненням всіх наших земель. І наших людей.

Керуючись принципами кровожерливої та людоненависницької нацистської ідеології "руского міра" диктатор Путін розв’язав у центрі Європи наймасштабнішу війну від часу Другої світової.

Імперія зла та її маріонетки мріяли за три дні завоювати Україну та захопити нашу столицю Київ. Натомість вони не врахували єдності та стійкості українського народу. Окупанти обламали свої зуби об незламних титанів – захисників та захисниць Незалежності України.

Завдяки мужності і стійкості наших воїнів, завдяки своєчасній і потужній міжнародній підтримці країн-партнерів, за що ми їм щиро і безмежно вдячні, Україна тримає оборону і завдає втрат російським загарбникам.

Вже десять років Україна бореться не лише за свою свободу, а за мир і спокій для всього Вільного світу!

Вічна пам’ять і вічна слава усім загиблим борцям за волю України! Щиро дякую кожному українцю, який стоїть в обороні Батьківщини! Дякую кожному побратиму і посестрі з якими десять років тримаємо незламні лави переможців.

Вірю і знаю, ми звільнимо окуповані українські землі! Вірю, що українських прапор замайорить над українським Сімферополем та Севастополем, Донецьком та Луганськом і над кожним назавжди звільненим українським містом!

Ми переможемо!", - написав Олександр Сирський.

Нагадаємо, Зеленський з дружиною вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні – відеозвернення президента.

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