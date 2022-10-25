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Окупанти облаштовують оборонні позиції на Херсонщині та мінують берегову лінію - Генштаб

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Окупанти облаштовують оборонні позиції на Херсонщині та мінують берегову лінію - Генштаб

Фото: Associated Press

Росіяни мінують берегову лінію та готуються оборонятися.

Російська армія облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Про це 25 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
 
Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Нагадаємо, за даними американського інституту вивчення війни, російські війська готуються обороняти місто Херсон і не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області. Збройні сили України, ймовірно, захоплять верхню Херсонську область до кінця 2022 року.

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