Окупанти облаштовують оборонні позиції на Херсонщині та мінують берегову лінію - Генштаб

Росіяни мінують берегову лінію та готуються оборонятися.
Російська армія облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
Про це 25 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, в районі населеного пункту Горностаївка, інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.
Нагадаємо, за даними американського інституту вивчення війни, російські війська готуються обороняти місто Херсон і не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області. Збройні сили України, ймовірно, захоплять верхню Херсонську область до кінця 2022 року.
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