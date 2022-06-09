Окупанти облаштовують оборонні рубежі та встановлюють міни: Генштаб про ситуацію на півдні України

На півдні України російські окупанти під прикриттям артилерії облаштовують позиції та встановлюють міни.
В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі загарбників продовжують блокувати цивільне судноплавство.
Про це 9 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога, під прикриттям вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню, нарощують систему оборонних рубежів - обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угрупування противника продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна робить все можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї до нашої держави. Але процес уповільнюють бюрократичні та політичні процеси.
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