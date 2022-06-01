Окупанти облаштовують свої позиції за 3 км від кордону з Україною - розвідка

Окупанти облаштовують свої позиції за 3 км від кордону з Україною - розвідка

Окупанти готуються до оборони від ЗСУ на своїй території.

Позиції російських військ з’явилися, зокрема, в районах РФ, які межують із Сумською областю.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

"Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття і Некислиці, це Брянська область, Росія, близько трьох км від державного кордону України", — сказав він.

Нагадаємо, російські окупанти 1 червня завдали ракетного удару по території однієї з громад Шосткинського району Сумської області.

Раніше міністерство оборони РФ відправило до Курської області, яка межує із українською Сумською областю, додаткові сили.

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