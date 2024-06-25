Окупанти облаштували військову базу в порту захопленого Маріуполя (фото)

У тимчасово захопленому Маріуполі окупанти облаштували військову базу на місці колишньої автобази міського торгового порту на вулуці Флотській.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Місце використовують підрозділи росгвардії для постійного базування.

Фото Маріупольської міської ради

Зазначимо, що раніше маріупольські партизани виявили велику логістичну базу загарбників по вулиці Таганрогській, 60. При цьому база розташовується біля будинків мирних жителів. Таким чином, росіяни цілеспрямовано прикриваються мирним населенням.

У маріупольському порту окупанти облаштували військову базу

Тим чаосм український політолог пояснив, чому окупанти наражають туристів на небезпеку на пляжах в Севастополі.

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