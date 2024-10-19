Окупанти обмежили доступ до води в Таврійську та Новій Каховці (фото)

Видача питної води в Таврійську та Новій Каховці відбувається раз на тиждень, і лише по 5 літрів на родину.

У Таврійську та Новій Каховці окупаційна влада заборонила використовувати воду для приготування їжі через її небезпечну якість, а видають якісну воду тільки якщо є російський паспорт.

Про це повідомив Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях України «Жовта стрічка».

Активіст руху розповів, що питну воду підвозять комунальні служби, проте є кілька проблем. За його словами, воду видають переважно лише тим, хто має російський паспорт. Також він повідомив, що постачання води відбувається лише у визначених місцях в центрі міста протягом кількох годин, і зазвичай це відбувається раз на тиждень.

Документ / yellowribbon_ua

При цьому кожна сім'я може отримати лише 5 літрів. Ще одна активістка зазначила, що такі обмеження з'явилися після того, як кілька людей потрапили до лікарні через отруєння водопровідною водою.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти проводять мілітаризацію українських дітей через програму "Служу отєчєству", залучаючи бойовиків армії РФ і створюючи класи-казарми для старшокласників.

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