Окупанти обшукували авто та нишпорили в телефонах: як з Маріуполя та Бердянська евакуювали людей

Окупанти обшукували авто та нишпорили в телефонах: як з Маріуполя та Бердянська евакуювали людей

Протягом 18 березня із заблокованих міст вдалося вивезти понад дві тисячі людей.

Запоріжжя продовжує приймати біженців з Маріуполя й Бердянська, які намагаються врятуватись від війни. 18 березня до міста прибули ще майже пів тисячі автівок з біженцями. Колона вирушила з Маріуполя 17 березня. Минулу ніч люди провели в Бердянську, де до них доєднались ще частина жителів, що намагаються урятуватись від "руського миру".

Про це передає кореспондент ТСН.

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Відстань у 200 кілометрів від Бердянська люди їхали понад сім годин. На цьому шляху їх десятки разів зупиняли російські окупанти на своїх так званих блокпостах. Автівки обшукували, біженців змушували надавати для огляду особисті телефони, де окупанти намагалися знайти компрометувальну людей інформацію.

У Запоріжжі людям надали необхідну допомогу. Їх нагодували та забезпечили ліками й речами першої необхідності. Загалом, 18 березня до обласного центру прибули понад дві тисячі переселенців, з них 524 дитини. Сьогодні вони переночують у місті, зранку більша частина має вирушити ближче до західних кордонів.

Ще принаймні половина колони до Запоріжжя не доїхала – людей зупинили у Василівці за пів сотні кілометрів до кінцевої мети. Влада сподівається, що у суботу біженці врешті зможуть дістатись у безпеку.

Зазначимо, що протягом 19 березня в різних регіонах гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 9145 українців.

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