Окупанти обшукують людей і викрадають водіїв гумтранспорту - Кім про ситуацію в захопленій Снігурівці

Окупанти не пускають гумдопомогу до Снігурівки.

Російські війська захопили Снігурівку Миколаївської області. Окупанти обстрілюють гуманітарні вантажі, обшукують цивільних осіб.

Про це заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Про ситуацію у Снігурівці знаємо та розуміємо, що там відбувається. Не треба про це кричати, ми вирішуємо питання. Все не просто. Зараз їде вантаж. Сьогодні гуманітарний коридор через можливі провокації не відкривали у всій Україні. Але ми все одно намагатимемося привезти туди все, що треба", - сказав він у відеозверненні в Telegram.

Вже в ефірі телемарафону Кім додав, що у Снігурівці, яка тимчасово в окупації, обмежено вільний доступ для пересування цивільних осіб. Окупанти обшукують людей та відпускають, а водіїв гуманітарного транспорту, який їде із Миколаєва, вони затримують та беруть у полон.

Водночас, за його словами, на Миколаївщині є міста, де ситуація значно критичніша.

"Створена мережа і ми готові виїхати в будь-яку точку, куди нам дозволять виїхати окупанти... Є просування, але не марш-кидки, вони захищаються, але прогрес є. Ми рухаємося у напрямку Херсона та Херсонській області", - сказав він.

І додав, що після нашої перемоги місцева влада планує розбудовувати туристичний потенціал Миколаєва, в тому числі — історичний.

"Впізнаваність Миколаєва збільшується і ми маємо Чорне море, узбережжя, і маємо розвивати потенціал туристичний у тому числі й історичний", — розповів Віталій Кім.

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