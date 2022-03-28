Окупанти обшукують людей і викрадають водіїв гумтранспорту - Кім про ситуацію в захопленій Снігурівці

Окупанти не пускають гумдопомогу до Снігурівки.
Російські війська захопили Снігурівку Миколаївської області. Окупанти обстрілюють гуманітарні вантажі, обшукують цивільних осіб.
Про це заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Про ситуацію у Снігурівці знаємо та розуміємо, що там відбувається. Не треба про це кричати, ми вирішуємо питання. Все не просто. Зараз їде вантаж. Сьогодні гуманітарний коридор через можливі провокації не відкривали у всій Україні. Але ми все одно намагатимемося привезти туди все, що треба", - сказав він у відеозверненні в Telegram.
Вже в ефірі телемарафону Кім додав, що у Снігурівці, яка тимчасово в окупації, обмежено вільний доступ для пересування цивільних осіб. Окупанти обшукують людей та відпускають, а водіїв гуманітарного транспорту, який їде із Миколаєва, вони затримують та беруть у полон.
Водночас, за його словами, на Миколаївщині є міста, де ситуація значно критичніша.
"Створена мережа і ми готові виїхати в будь-яку точку, куди нам дозволять виїхати окупанти... Є просування, але не марш-кидки, вони захищаються, але прогрес є. Ми рухаємося у напрямку Херсона та Херсонській області", - сказав він.
І додав, що після нашої перемоги місцева влада планує розбудовувати туристичний потенціал Миколаєва, в тому числі — історичний.
"Впізнаваність Миколаєва збільшується і ми маємо Чорне море, узбережжя, і маємо розвивати потенціал туристичний у тому числі й історичний", — розповів Віталій Кім.
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