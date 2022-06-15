Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області: є поранені та загиблі мирні жителі

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області: є поранені та загиблі мирні жителі

За добу російські окупанти завдали 13 ударів по Донецькій області.

Правоохоронці зафіксували 67 пошкоджень цивільних об'єктів, також руйнувань зазнала інфраструктура та медичні центри. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що упродовж минулої доби російські війська вдарили по 11 населеним пунктам – Очеретине, Бердичі, Нью-Йорк, Авдіївка, Желане (поле), Добропілля, Вірівка, Бахмут, Зайцеве, Красногорівка, Покровськ.

Руйнувань зазнали 67 цивільних об'єктів: 47 – житлових будинків, залізнична колія, лікарні та медичний центр, легкові та вантажні автомобілі, гаражі. Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

Воєнні злочини РФ задокументовано. Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 112-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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