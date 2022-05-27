Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області: є загиблі, поранені та багато руйнувань (фото)

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області: є загиблі, поранені та багато руйнувань (фото)

За добу росіяни зруйнували на Донеччині 94 цивільних об'єкти — є загиблі та поранені. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів.

Руйнувань зазнали 76 житлових будинків, школа, пожежна частина, база відпочинку, 13 підприємств.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Так, зазначається, що під обстрілом ворога перебували населені пункти — Авдіївка, Соледар, Лиман, Святогірськ, Залізне, Бахмут, Мар’їнка, Райгородок, Хрестище, Зоря, Виїмка. Російські війська били з реактивних систем залпового вогню "Ураган", важкої артилерії, танків, стрілецької зброї.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 93-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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