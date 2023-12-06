Окупанти обстріляли 13 областей – є жертви та руйнування: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 6 грудня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок середи, 6 грудня, і як минула ніч в Україні.

Кіровоградщина

Сьогодні російський агресор атакував область "Шахедами". Наразі підтвердили про шість збитих БпЛА. Обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільних об‘єктів. На місці працюють відповідні служби.

Житомирщина

Вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили над територією області дрон-камікадзе. Внаслідок падіння уламків руйнувань та постраждалих не зафіксовано. Дані щодо наслідків уточнюються.

Черкаська область

Під час нічної повітряної тривоги над територією області збито "шахед". Без потерпілих. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (90 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів, гранатометів, артилерії. Також зафіксовані у Новгород-Сіверському районі вибухи від ракет, запущених ймовірно із російського СУ-35 з повітряного простору рф. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Дружбівська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Свеська громади.

На Середино-Будську громаду росіяни скинули 4 міни. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, залізничну колію. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Запорізька область

Минулої доби рашисти завдали 151 удар по 24 населених пунктах області. 113 артобстрілів прийшлися по території Новотроїцького, Новоданилівки, Оріхова, Левадного, Полтавки, Чарівного, Червоного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

Окупанти здійснили авіаційний удар по Новоандріївці, 29 БПЛА-атак по Залізничному, Чарівному Червоному, Малинівці, Білогір'ю, Малій Токмачці, Новодарівці, Новоіванівці, Левадному, Темирівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також 8 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Гуляйпільського, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Лук'янівського та Магдалинівки.

Під час ворожого артобстрілу поранення отримав 62-річний житель Оріхова. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вчора протягом дня російські війська тероризували Нікопольщину. Гатили з важкої артилерії, скинули боєприпас з БпЛА, атакували дронами-камікадзе.

Під ворожим вогнем були Нікополь і Марганецька громада. У районному центрі пошкоджена дев’ятиповерхівка. А ще понівечені будівлі та транспорт адміністративного закладу. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Люди не постраждали.

Від вечора агресор тричі обстрілював Нікополь. Бив з важкої артилерії. Пошкоджені 4 приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Побитий газогін. Загиблих та постраждалих немає. Чотири безпілотники знищили оборонці з ПвК "Схід" над нашою областю. Збили шахеди в Кам'янському, Дніпровському та Павлоградському районах.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 18 населених пунктів: Козача Лопань Харківського району, Нестерне, Білий Колодязь, Вовчанськ Чугуївського, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін. Авіаудари ворог завдав по Іванівці Куп’янського району.

У с. Козача Лопань обстрілом було пошкоджено газову трубу. Зруйнована амбулаторія. Є пошкодження приватних будинків, автомобілів. Постраждалих немає.

У с. Липці внаслідок вибуху дрону відбулось пошкодження газової труби з подальшим загорянням газу. Постраждалих немає.

Цієї ночі у с. Липці внаслідок вибуху дрону зруйновано приватний житловий будинок. Серед цивільних постраждалих немає.

Луганщина

Ворог вдарив із двох сторін – в районі Новоселівського та в Білогорівці, де декілька разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Штурмували росіяни і Серебрянське лісництво – там бої відбуваються практично щодня. Авіація противника застосовувалася у Стельмахівці та Білогорівці.

Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 127 обстрілів (517 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 14 населених пунктів: Селидове, Авдіївка, Часів Яр, Курахове, с.Соловйове, с.Малинівка, с.Бердичі, с.Ласточкине, с.Миколаївка, с.Новокалинове, с.Дружба, с.Олексіївка, с.Торське, с.Богатир.

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), дві будівлі технікуму, будівля гуртожитку, будівля Укрпошти, дві адмінбудівлі, чотири цивільних автомобіля, службовий автомобіль, дитсадок, школа, лікарня. На Донеччині за добу: одна людина загинула, 7 поранених.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім ударних БпЛА "Shahed-131/136" та один розвідувальний БпЛА "Мерлін-ВР".

Внаслідок падіння уламків одного зі збитих БпЛА типу "Shahed-131/136" в м. Очаків виникла пожежа в складській будівлі на території бази відпочинку, яку було оперативно ліквідовано. Без постраждалих. Також вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків. Постраждалих немає.

Під час нічної атаки в м. Снігурівка внаслідок падіння уламків збитих БпЛА типу "Shahed-131/136" виникло займання будівлі станції технічного обслуговування та будівлі шиномонтажної станції, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждалих немає.

Одещина

В районі острова Зміїний було знищено російський бомбардувальник Су-24М, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Також пізно ввечері була оголошена повітряна тривога. В області було чутно вибухи. Інформація уточнюється.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 101 обстріл (510 снарядів), з них по м. Херсон — 9 обстрілів (31 снаряд). Збито три повітряні цілі противника: БПЛА "Шахед".

Рашисти поцілили у райони 34 населених пунктів області; медичну установу у Херсоні; гуманітарний склад, медичну установу та територію тракторної бригади у Бериславському районі.

Від самого ранку російська армія вкрила вогнем центр Херсона. Окупанти вбили двох людей. Лікарі, які оперативно прибули на місце події, констатували смерть. Ще двоє отримали поранення. Серед загиблих – волонтер.

Під ворожим вогнем опинився й медичний заклад. Легкі поранення отримали троє лікарів та працівник ІТ-відділу.

Також окупанти обстріляли житловий будинок у Велетенському. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 44-річна місцева жителька.

Опівночі, внаслідок ворожого обстрілу Херсона, травми середньої тяжкості отримав 72-річний чоловік. За добу по області: три людини загинули, ще сім – дістали поранення.

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