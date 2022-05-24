Окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

Російські окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, є загиблі та поранені, руйнувань зазнали 40 цивільних об'єктів.
Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок.
Про це повідомляє МВС України.
Зазначається, що ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, Райгородок, Луганське, Зоря, Орлівка, Калинове, Адамівка, Нью-Йорк, Північне, Сидорове, Тоненьке.
На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 90-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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