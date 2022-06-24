Окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені (фото)

Армія Російської Федерації не припиняє обстрілювати Донецьку область.

Протягом минулої доби загарбники завдали 18 ударів по Донеччині. Поліцейські задокументували злочини росіян.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Під ворожим вогнем перебували 14 населених пунктів: м. Красногорівка, м. Авдіївка, с. Калинове, с. Воздвиженка, с. Первомайське, м. Бахмут. смт Південне, с. Орлівка, м. Залізне, м. Слов’янськ, с. Уманське, смт Райгородок, м. Костянтинівка, с.Максимільянівка.

Зазначається, що ворог обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, авіації, танків, важкої артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню "Град" і "Смерч".

Фото: Національна поліція України

Внаслідоа ворожих атак росіян є поранені та загиблі серед цивільного населення. Крім того, руйнувань зазнали 25 цивільних об’єктів: 21 житловий будинок, школа, завод, адмінбудівлі.

Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, розпочалася 121 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Бої за Сєвєродонецьк не припиняються, росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабі ЗСУ 24 червня.

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