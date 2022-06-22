Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донецької області: є загиблі та поранені, зокрема і діти

Російські окупанти за добу завдали по Донеччині 29 ударів, постраждали діти.
Внаслідок ворожих дій є поранені та загиблі мирні жителі.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що росіяни вели вогонь по 18 населених пунктах: 8 ударів пережила Авдіївка, також під вогнем ворога перебували Курахове, Красногорівка, Часів Яр, Слов'янськ, Залізне, Торецьк, Курдюмівка, Нью-Йорк, Очеретине, Райгородок, Іванопілля, Неліпівка, Новоселівка Перша, Первомайське, Пришиб, Федорівка, Хрестище.
Росіяни били ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами "Град" і "Ураган", артилерією, танками. Зруйновано та пошкоджено 61 цивільний об'єкт - 40 житлових будинків, з них 4 багатоквартирні, дві школи, коксохімічний завод, електропідстанція, залізниця, адмінбудівлі, господарські споруди, збагачувальна фабрика тощо.
Внаслідок удару окупантів по пляжу в Часів Ярі є загиблі та поранені, постраждали діти, зазначили в поліції.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 119-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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