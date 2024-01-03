Окупанти обстріляли 23 населених пункти Запоріжжя – є жертви та руйнування

Окупаційна армія Росії за добу атакувала 23 населених пункти Запорізької області – зафіксовано 134 удари. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Так, 110 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки.

Також окупанти обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили два авіаційні удари по Оріхову.

В Оріхові поранення отримала 76-річна жінка.

Надійшло два повідомлення про пошкодження житлових будинків.

Нагадаємо, у Харкові унаслідок чергової російської атаки зруйнована школа.

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