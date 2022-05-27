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Окупанти обстріляли 49 населених пунктів та зруйнували 22 цивільні об'єкти на Донбасі

Окупанти обстріляли 49 населених пунктів та зруйнували 22 цивільні об'єкти на Донбасі

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Окупанти обстріляли 49 населених пунктів та зруйнували 22 цивільні об'єкти на Донбасі

Бійці Об'єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках протягом 27 травня.

Угруповання Об'єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Як повідомили у штабі ОСС, окупанти обстріляли 49 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Так, лише на Донеччині ворог зруйнував і пошкодив 22 цивільні об'єкти, з них: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію. 

У результаті, загинуло 3 мирних мешканців, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили 8 атак ворога. На 5 локаціях ще тривають бої.

Протягом 27 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

  • 5 танків
  • 10 одиниць бойової броньованої техніки
  • 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом)

Підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що Путін не піде на переговори з Україною. Водночас очільник Кремля досі не досяг жодної стратегічної мети у війні.

Мапа війни на 27 травня: бої за Сєвєродонецьк, удари по Сумщині та Харківщині

Мапа війни на 27 травня: бої за Сєвєродонецьк, удари по Сумщині та Харківщині

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