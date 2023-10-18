Окупанти обстріляли 9 областей України - є жертви та руйнування: ситуація в регіонах

В Україні ніч проти 18 жовтня у деяких областях минула з обстрілами. Обласні державні адміністрації розповіли про ситуацію в регіонах станом на ранок .

Чернігівщина

За добу – 9 обстрілів (77 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Чернігівський райони із мінометів, ствольної артилерії, АГС. Також зафіксовано 8 вибухів від некерованих авіаційних ракет у Семенівській громаді Новгород-Сіверського району.

В одному із сіл Семенівської громади вибухами пошкоджено лінію електропередач. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Білопільська громади. Без наслідків. Ніч на Сумщині минула без обстрілів.

Запорізька область

Внаслідок нічного удару по Запоріжжю поранення отримали пʼятеро людей, троє – зниклих безвісти. Також відомо про двох загиблих.

Минулої доби рашисти здійснили 6 ракетних ударів по Запоріжжю, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці та Малій Токмачці, обстріляли з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку й Новоданилівку, а також вгатили 4 авіаснарядами по Роботиному й Новоданилівці.

По території Новоандріївки, Малинівки, Роботиного, Білогір'я, Левадного, Червоного, Чарівного, П'ятихаток, Малих Щербаків, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 118 артобстрілів.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині. З важкої артилерії обстрілював районний центр, Марганецьку та Мирівську громади. Випустив майже два десятки снарядів. Рятувальники ще обстежують населені пункти, які атакував агресор. Уточнюють наслідки ударів. Минулося без загиблих та постраждалих.

Вчора під ворожим ударом вдень були Марганецька та Мирівська громади Нікопольського району. Агресор гатив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Минулося без постраждалих.

Харківщина

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане.

Військові відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка.

Внаслідок обстрілів с. Кіндрашівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок та газова труба. Неподалік села Піски-Радьківські Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ. Внаслідок детонації зайнялася пожежа. 52-річний водій трактора загинув на місці.

Луганщина

Штурми Надії з боку росіян продовжилися, за вчора зупинені ще дев’ять атак біля цього населеного пункту. Ударів з неба протягом доби завдано в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки. Макіївка, Невське та Білогорівка перебували під артилерійським та мінометним вогнем противника. За добу противник здійснив 139 обстрілів (548 снарядів).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 6 обстрілів із ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії, мінометів. Під вогнем були: Словʼянськ, Часів Яр, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с.Федорівка.

Пошкоджено 4 житлових будинки, гуртожиток, 3 цивільних автомобіля, 2 складських приміщення. На Донеччині за добу: одна людина загинула, одну людину поранено.

Миколаївщина

Сьогодні вночі артилерійські ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

Цієї ночі під вогнем були 11 населених пунктів правобережжя, у тому числі й Херсон. Один з ударів прийшовся по Благовіщенському. Там постраждала 69-річна жінка. Вона госпіталізована з численними травмами у вкрай важкому стані. З трьох СУ-34 ворог випустив 6 авіабомб по Новобериславу.

Був приліт на територію приватного будинку. 63-річний власник отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці. Зараз з’ясовуються масштаби руйнувань після нічних обстрілів.

За добу по області противник здійснив 70 обстрілів (404 снаряди), з них по м. Херсон — 4 обстріли (16 снарядів).

Внаслідок обстрілів Херсона постраждав працівник охоронної фірми, який під час обстрілу знаходився у службовій автівці. Його госпіталізували; стан постраждалого – середньої важкості.

Також ворог здійснив обстріл транспортного підприємства. Постраждали двоє працівників. Це чоловіки віком 52 роки. Вони госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.

Внаслідок обстрілу середмістя Херсона, поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана допомога на місці. Є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки.

Внаслідок авіаобстрілу с. Веселе, Каховського району травми середньої важкості отримала 54-річна жінка

З артилерії ворог вкрив Червоний Маяк. Сталося займання господарської споруди. А у Золотій Балці – влучання у приватний будинок. На щастя, без жертв. Всього за добу через російську агресію 6 людей дістали поранення.

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