Окупанти обстріляли адмінбудівлю на Херсонщині: є жертва і важкі поранені (фото)

Російська окупаційна армія вранці 26 січня обстріляла село Кочубеївка Бериславського району Херсонської області. Є жертва та потерпілі.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Окупанти атакували адміністративну будівлю. На місці працюють рятувальні служби.

Потерпілим надається необхідна медична допомога.

"Прицільним вогнем рашисти атакували адміністративну будівлю. За попередньою інформацією, через російський удар одна людина загинула, троє осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Одна поранена унаслідок ворожого обстрілу перебуває у важкому стані. Лікарі борються за її життя.

У поліції області додали, що російські війська за добу обстріляли з реактивних систем залпового вогню, мінометів, важкої артилерії та БПЛА мирні громади Бериславського та Херсонського районів. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, фельдшерсько-акушерський пункт, господарчі споруди, осколками від снарядів понівечені автомобілі.

Під масовану атаку потрапив Херсон - найбільше пошкоджень будівель зафіксовано у центрі міста та в мікрорайоні ХБК, де пошкоджені фасади та квартири у багатоповерхівках, кафе та магазини, на дорогах вирви від снарядів.

Нагадаємо, у місті Берислав росіяни обстріляли магазин, внаслідок чого загинули 70-річний чоловік та 63-річна жінка, ще троє людей дістали поранення.

Як повідомляли турецькі ЗМІ 25 січня, через ракетні обстріли Росії постраждали два кораблі, які були в порту Херсона. Один із них охопила пожежа.

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