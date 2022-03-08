Окупанти обстріляли автобус з людьми із Макарова: відео

Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках.

Автобус із людьми з Макарова зазнав обстрілів.

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!!! У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна. В кафе їх нагодували та забезпечили водою. Ми пересадили їх у інші автобуси та відправили далі на Захід", - розповів він.

Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів. Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!!! У... Опубликовано Сергій Сухомлиным Вторник, 8 марта 2022 г.

Нагадаємо, з окупованого Ірпеня вдалося врятувати ще майже 2 000 мирних жителів.

Також сьогодні відбулась евакуація мешканців Ірпеня, який вже декілька днів перебуває фактично в облозі окупантів.