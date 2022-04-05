Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині: жителям рекомендують евакуюватися потягами

Охочим слід звернутися до органів місцевої влади.

Протягом минулої доби армія Російської Федерація пошкодила у Барвінковому Харківської області жилові будиники автомобілі та сільгосптехніку.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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В ОДА рекомендують місцевим мешканцям виїжджати з міста.

"Жителям рекомендуємо записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендуємо убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією звертайтеся до органів місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні Гайдая.

До слова, протягом минулої доби війська країни-окупантки завдали 54 удари із різних видів зброї дальної дії. Зокрема, використали артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.

Як повідомлялося, ніч у Сумах та області минула спокійно, попри декілька повітряних тривог. Звільнені громади продовжують оговтуватися від навали окупантів. Зокрема, у Сумах продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини, лікарні та комунальний транспорт.

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