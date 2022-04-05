Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині: жителям рекомендують евакуюватися потягами

Охочим слід звернутися до органів місцевої влади.
Протягом минулої доби армія Російської Федерація пошкодила у Барвінковому Харківської області жилові будиники автомобілі та сільгосптехніку.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Жителям рекомендуємо записуватися на евакуацію потягами. Так само рекомендуємо убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією звертайтеся до органів місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні Гайдая.
До слова, протягом минулої доби війська країни-окупантки завдали 54 удари із різних видів зброї дальної дії. Зокрема, використали артилерійські удари, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Постраждали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.
Як повідомлялося, ніч у Сумах та області минула спокійно, попри декілька повітряних тривог. Звільнені громади продовжують оговтуватися від навали окупантів. Зокрема, у Сумах продовжують відновлювати роботу АЗС, магазини, лікарні та комунальний транспорт.