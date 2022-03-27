Окупанти обстріляли Барвінкове у Харківській області: п'ятеро загиблих

Кількість поранених мешканців встановлюють.

Російські окупанти 26 березня обстріляли місто Барвінкове у Харківській області: є загиблі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Зазначається, що близько 11:00 військовослужбовці Російської Федерації здійснили обстріл міста. Внаслідок атаки окупантів загинуло п'ять осіб. Кількість поранених встановлюється. Крім того, пошкоджено приміщення ліцею. Наразі ліквідовано пожежу приміщень навчального закладу.

Обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомлялося, росіяська армія від п'ятого-шостого дня війни вела безперервний вогонь по Маріуполю із "Градів", артилерії, систем "Буратіно", а потім залучила авіацію та кораблі. Вже три тижні мирний Маріупль обстрілює авіація російської армії.

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