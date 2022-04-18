Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції: багато поранених

Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції Лисичанська увечері 17 квітня.
У Лисичанську окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції. У результаті ворожих дій шестеро співробітників патрульної поліції потрапили до шпиталю.
Про це інформує Сергій Гайдай голова Луганської ОДА (ОВА)
"Учора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - повідомив Гайдай.
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