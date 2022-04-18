Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції: багато поранених

Дата публікації
Перегляди
21к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції: багато поранених

Луганська обласна державна адміністрація

Окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції Лисичанська увечері 17 квітня.

У Лисичанську окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції. У результаті ворожих дій шестеро співробітників патрульної поліції потрапили до шпиталю.

Про це інформує Сергій Гайдай голова Луганської ОДА (ОВА)

"Учора о 20:40 був здійснений артобстріл Лисичанська. Декілька російських снарядів потрапили в адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції. Шістьох співробітників із акубаротравмами госпіталізовано", - повідомив Гайдай.

Читайте також:

Карта війни станом на 11 квітня: Росія нарощує сили для вирішальної битви за Донецьку та Луганську області (жестовою мовою)

Карта війни станом на 11 квітня: Росія нарощує сили для вирішальної битви за Донецьку та Луганську області (жестовою мовою)
Наступна публікація