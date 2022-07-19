Окупанти обстріляли центральну частину Краматорська, є жертви - мер міста

Окупанти завдали удари по Краматорську, є жертви.

Російські окупанти вдень 19 липня знову обстріляли Краматорськ - вдарили по центральній частині міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники", - написав він та виклав фото, на якому горить житловий будинок.

Варто зазначити, що вранці 19 липня загарбники завдали ракетних ударів по заводах Краматорська, 18 липня під ворожим вогнем також була промзона міста.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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