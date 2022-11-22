Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині: є поранені (фото)

Голова Донецької ОВА закликає мешканців Часового Яру і Торецька евакуюватися.
Російські окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині, внаслідок обстрілу поранено двох людей.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Торецьк та Часів Яр — під російськими обстрілами. У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний — поранено дві людини, пошкоджено чотири будинки", - розповів він.
За словами Кириленка, у Торецьку зафіксоване пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення.
"Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах. Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик", - наголосив голова ОВА.
Нагадаємо, окупанти під Мелітополем забирають людей на риття окопів цілими селами.
Читайте також: