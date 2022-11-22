Окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині: є поранені (фото)

Російські окупанти обстріляли Часів Яр на Донеччині, внаслідок обстрілу поранено двох людей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Торецьк та Часів Яр — під російськими обстрілами. У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний — поранено дві людини, пошкоджено чотири будинки", - розповів він.

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За словами Кириленка, у Торецьку зафіксоване пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення.

"Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах. Вкотре прошу всіх: евакуюйтесь! Не наражайте себе на невиправданий ризик", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, окупанти під Мелітополем забирають людей на риття окопів цілими селами.

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