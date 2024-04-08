Окупанти обстріляли Часів Яр та влупили по багатоповерхівці в Селидовому: які наслідки

Загарбники пошкодили приватні будинки та влучили у дев’ятиповерхівку.

Російські війська обстріляли Часів Яр та Селидове на Донеччині 8 квітня, внаслідок чого є загиблий і поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", – вказав голова військової адміністрації.

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Так, російські окупанти обстріляли з артилерії Часів Яр. Внаслідок цього загинула 77-річна жінка, було пошкоджено шість приватних будинків.

Під ворожим вогнем опинилося і Селидове. Там загарбники влучили у дев’ятиповерхівку. Наразі відомо про трьох поранених.

Філашкін закликав жителів області берегти себе та евакуюватися.

Зауважимо, приблизно в цей самий час з’явилося повідомлення про те, що російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі в Сумах.

А ще окупанти вдарили КАБами по місту Білопілля Сумської області.

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