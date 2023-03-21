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Окупанти обстріляли Часів Яр: зруйновано будинок (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти обстріляли Часів Яр: зруйновано будинок (фото)

Фото з телеграм-каналу Андрія Єрмака

Єрмак наголосив, що єдиний вихід із таких ситуацій – перемога.

Російські війська обстріляли 21 березня місто Часів Яр на Донеччині, зруйнувавши частину будинку.   

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Росіяни обстріляли місто Часів Яр. Частково зруйнований будинок. Терор міст продовжується. Єдиний вихід – перемога", – наголосив очільник ОП.

Нагадаємо, як повідомили у Генштабі ЗСУ 21 березня, окупанти не припиняють на Бахмутському напрямку штурмувати Бахмут. Ворог також обстріляв 12 населених пунктів на цьому напрямку, серед яких був і Часів Яр.  

Зауважимо, за даними Донецької ОВА, з міста Часів Яр евакуювали всіх дітей.

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Перегляди
767
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