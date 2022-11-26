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Окупанти обстріляли Чорнобаївку і поранили дитину

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти обстріляли Чорнобаївку і поранили дитину

Фото: Getty Images

Дитину доставили до обласної клінічної лікарні.

Російські війська обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині 26 листопада, внаслідок чого було поранено дитину.  

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Чорнобаївку Херсонського району сьогодні обстріляли російські окупанти. Внаслідок удару дістала поранення дитина. Її доправили до дитячої обласної клінічної лікарні", – йдеться в заяві голови області.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон і ворожий снаряд поцілив у чергу біля супермаркету. Загинула 70-річна жінка, що стояла в черзі, а 19-річний хлопець зазнав поранення.

Зауважимо, протягом 25 листопада російські загарбники 39 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинули двоє мирних людей, ще 10 були поранені.

Влада неодноразово закликала жителів Херсона та області евакуюватися на зиму в інші регіоні через мінну небезпеку, загрозу обстрілів, а також відсутність світла і тепла.

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Дата публікації
Перегляди
366
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