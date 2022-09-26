Окупанти обстріляли чотири громади на Дніпропетровщині: випустили майже 130 снарядів

У ніч проти 26 вересня армія РФ накривали Нікопольський район реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією. Окупанти дев'ять разів ударили по чотирьох громадах: Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У населені рункти області прилетіло майже 130 російських снарядів. За попередньою інформацією, мирні мешканці не постраждали.

По Нікополю окупанти поцілили тричі. У місті пошкоджені майже 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автівки, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Внаслідок ворожої атаки знеструмлено оселі майже трьох тисяч сімей.

У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах наразі проводиться обстеження територій. Масштаби руйнацій з’ясовуються. У інших районах ніч минула без атак агресорки Росії.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалась 208-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили російські атаки в районі трьох населених пунктів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 19 вересня.

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