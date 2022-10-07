Окупанти обстріляли чотири громади на Сумщині: що відомо

Від вечора 6 жовтня до ранку 7 жовтня російська армія обстріляла чотири громади в Сумській області: Білопільську, Білопільську, Шалигинську та Великописарівську.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Напередодні близько 22:00 росіяни обстріляли прикордонні села Білопільської громади з артилерії. Зафіксовано п'ять "прильотів".

Чотири "прильоти" було по території Новослобідської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок культури, адмінприміщення, житловий будинок.

Майже о 06:00 7 жовтня у Шалигинській громаді з боку Росії були чотири кулеметні черги. Після 07:00 зафіксували два мінометних прильоти.

Після 09:00 ворог відкривав вогонь по території Великописарівської громади.

Ситуація на Сумському напрямку

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що РФ стягує мобілізованих на Сумський напрямок. Втім, не безпосередньо до прикордонної зони - на відстані 120 км від державного кордону.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що Кремль справді може намагатися перекинути війська на європейську частину своєї території. Але це перспектива не кількох днів, а кількох місяців. Щобільше - йдеться не про регулярні війська, а про мобілізованих, контрактників та строковиків.

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