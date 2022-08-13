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Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині: до лікарні потрапили двоє дорослих і школяр

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Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині: до лікарні потрапили двоє дорослих і школяр

Фото: Олег Синєгубов

Російська армія продовжує атакувати Харківську область.

Протягом минулої доби окупаційні війська обстріляли Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони в області. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.  

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За минулу добу до медзакладів шпиталізувати трьох цивільних мешканців. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському - жінка 84 років, а також 13-річний хлопець. Підліток перебуває у важкому стані.

В ОВА наголошують, що на лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога", - зауважив Синєгубов.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області, який від квітня опинилося в російській окупації, склалася катастрофічна ситуація. З окупованого міста близько десяти тисяч мешканців хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Зокрема, справа у тому, що наближається зима, в а Ізюмі складна ситуація з теплопостачанням. 

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