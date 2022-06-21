Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: відомо про 6 загиблих, є поранені

Загалом за сьогодні, 21 червня, на Харківщині від рук російських окупантів 15 людей загинули, ще 16 - були поранені.
Ввечері 21 червня російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду Харківської області.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються.
У коментарі "Суспільному" міська голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу 6 людей загинуло, троє поранені. За даними Мінаєвої, обстріл вівся по різних районах міста. Усі загиблі – цивільні.
Голова ОВА Синєгубов підсумував, що загалом за сьогодні, 21 червня, на Харківщині від рук російських окупантів 15 людей загинули, ще 16 – були поранені.
"У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранена. У Золочівській громаді 3 загиблих", – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, що сьогодні Росія обстріляла з "Ураганів" Харків.
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