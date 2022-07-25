Окупанти обстріляли Чугуїв: зруйновано школу і будинок культури, де перебували люди

Росіяни в ніч проти 25 липня обстріляли Харківську область.

Під вогонь росіян потрапив Чугуїв. У місті внаслідок нічних обстрілів зруйновано школу та будинок культури, де перебували мирні жителі.

Про це повідомила пані міська голова Галина Мінаєва.

Наразі рятувальники розбирають завали. Кількість поранених уточнюється.

Жителів Чугуєва просять зберігати спокій та обмежити пересування містом.

"Прошу усіх зберігати спокій і по можливості обмежити пересування вулицями міста. Пам'ятаємо про правила поведінки на період воєнних дій та користуємося перевіреними джерелами інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти цілий день обстрілювали Харківську область з РСЗВ та артилерії: є загиблі й поранені.

Читайте також: