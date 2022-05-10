Окупанти обстріляли цивільний автомобіль поблизу Запоріжжя: одна людина загинула

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження.
Внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами автомобіля з цивільними поблизу Запоріжжя одна людина загинула й одна отримала поранення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 9 травня поблизу с. Білогір'я Пологівського району на блокпосту окупантів під ворожий обстріл потрапив автомобіль із двома цивільними.
Внаслідок прямого влучання снаряду автівка підірвалася. Пасажир авто помер на місці, водій – отримав поранення.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, росіяни призначили "губернатором" Запорізької області екснардепа-регіонала Балицького.
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