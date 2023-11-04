Окупанти обстріляли дев’ять областей – є потерпілі та руйнування: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 4 листопада у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок суботи, 4 листопада, і як минула ніч в містах України.

Чернігівщина

За добу – 8 обстрілів (61 вибух). Ворог стріляв із артилерії та мінометів по Корюківському, Новгород-Сіверському та Чернігівському районах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів з артилерії та РСЗВ. Обстрілів зазнали Великописарівська та Юнаківська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 116 вибухів – з мінометів, артилерії, РСЗВ та атаки дронів-камікадзе (2 вибухи). Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Глухівська, Середино-Будська, Есманська громади.

У Зноб-Новгородській громаді в результаті мінометного обстрілу згорів житловий будинок. Середино-Будська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два житлових будинки.

Запорізька область

Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах області. 102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також військовослужбовці рф здійснили 22 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ. Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі під вогнем ворожої артилерії знов була Нікопольщина. Агресор бив по Червоногригорівській громаді та по Марганецькій. Понад пів десятка снарядів поцілили по тамтешніх населених пунктах. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.

Сім разів протягом вчорашнього дня агресор обстрілював Нікопольщину. Випустив понад три десятки артилерійських снарядів. Поцілив по Мирівській і Марганецькій громадах. Та найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 13 гаражів і 6 авто. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, лінії електропередач, комунальне підприємство.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили близько 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки.

Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове.

Вчора вдень окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Зафіксовано влучання у фундамент раніше зруйнованого житлового будинку, пошкоджено будівлю на території заводу.

Також вчора ворог завдав ракетного удару ракетою Х-38 по м. Куп'янськ, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Ввечері було обстріляне с. Благодатівка Куп'янського району, інформація про руйнування та постраждалих осіб не надходила. Дані уточнюються.

Луганщина

Загарбники відновили наступальні дії на Стельмахівку на Сватівщині, але без успіхів. Минулої доби ворог завдав ударів по Надії та території Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 136 обстрілів (538 снарядів).

Донеччина

Під вогнем окупантів минулої доби – 13 населених пунктів: Авдіївка, Курахове, Селидове, смт Курахівка, смт Курдюмівка, с.Іванопілля, с.Карлівка, с.Ласточкине, с.Нетайлове, с.Новоселівка Перша, с.Новоукраїнка, с.Орлівка, с.Соловйове.

Пошкоджено 14 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), 4 ЛЕП, газопровід, 3 господарчі споруди, цивільний автомобіль.

Миколаївщина

Вчора вдень та сьогодні вночі фіксувалися артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також цієї ночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 97 обстрілів (516 снарядів), з них по м. Херсон – 8 обстрілів (15 снарядів). Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області.

Вчора зранку ворог обстріляв с. Дніпровське. Травми середньої тяжкості отримала 68- річна жінка. Її доставили до лікарні.

Після обіду окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Під вогонь потрапили троє чоловіків, які перебували на вулиці. У 72-річного херсонця діагностували поранення черевної порожнини та стегна, у 62-річного – травмована нога та спина. Ще один містянин, 60 років, дістав поранення гомілки. Потерпілих шпиталізували.

Всього за добу по області: 5 людей дістали поранення.

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