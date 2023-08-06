Окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку на Запоріжжі – фото

Росіяни здійснили чергову атаку по Запорізькій області 6 серпня – в результаті ворожого обстрілу в одній з дев'ятиповерхівок Оріхова сталась пожежа.

Про це повідомила пресслужба Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

Внаслідок ворожого обстрілу в місті Оріхів сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на загальній площі 450 кв.м.

За словами рятувальників, складність роботи полягала в тому, що місто постійно перебуває під обстрілом з боку окупаційних військ та те, що пожежа в будинку відбувалася в квартирах з 5 по 9 поверх.

Окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові.

Окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові.

Окупанти обстріляли дев'ятиповерхівку в Оріхові.

"Під час роботи спецтехніки почався повторний обстріл Оріхова, що значно ускладнило роботу надзвичайників, тому аби не наражати особовий склад на небезпеку, співробітники ДСНС припинили роботи на висоті. Пожежа ліквідована. Жертв та постраждалих немає. Від ГУ ДСНС залучалося 12 рятувальників та 3 одиниці техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Хмельниччині загинув рятувальник під час ліквідації наслідків удару.

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