Окупанти обстріляли дитячий садок у Запорізькій області: фото

Окупант поцілив двома снарядами в будівлю дошкільного закладу. Вже вдруге дитсадок Степногірська стає мішенню ворога.

Російські загарбники обстріляли дитячий садок у Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

"Сьогодні вдень ворог прицільно обстріляв дитячий садочок селища Степногірськ. За попередньою інформацією, окупант поцілив двома снарядами в будівлю дошкільного закладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

"Це вже вдруге дитсадок Степногірська стає мішенню ворога. Вперше на початку червня снаряд поцілив у двір закладу. Загалом селище зазнає майже щоденних обстрілів з боку окупанта", - заявили в ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють села, щоб відновити втрачені позиції.

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