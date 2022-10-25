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Окупанти обстріляли Дніпопетровщину з "Градів", артилерієї та дронів-камікадзе

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Окупанти обстріляли Дніпопетровщину з "Градів", артилерієї та дронів-камікадзе

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Окупанта обстріляли три громади у Нікопольському районі.

У ніч проти 25 жовтня армія Російської Федерації атакували "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанта обстріляли три громади: Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. За словами голови ОВА, попередньо, люди не постраждали.

Внаслідок врожих атак пошкоджені будинки, автівки, харчове підприємство та водогін.

"В інших районах області усю ніч гули сирени. Та обійшлося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу, РФ намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
325
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