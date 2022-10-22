Окупанти обстріляли Дніпопетровщину з важкої артилерії: найбільше постраждав Нікополь

У ніч проти 22 жовтня російська армія атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти акрили вогнем дві громади: Марганецьку та Нікопольську.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Росіяни обстріляли місто з РСЗВ та важкої артилерії. Внаслідок ударів понівечено понад 20 будинків та кілька газогонів.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Також обірвані лінії електропередач. Майже одна тисяча родин лишилася без світла. Енергетики уже лагодять мережі, наголосив керівник області.

Як повідомлялося, зранку суботи, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Людей просять пройи до укриттів і перебувати там до оголошення про її закінчення.

Під час повітряної тривоги вночі Росія обстріляла Черкаську область. Ракетний удар підтвердили в ОВА. "Тривога" в регіоні тривала 3 год. 18 хв - від 00:21 до 03:39.

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