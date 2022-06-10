Окупанти обстріляли Дніпро та Криворізький район: є руйнування та постраждалі (фото)

Окупанти обстріляли Дніпро та Криворізький район: є руйнування та постраждалі (фото)

В Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінально провадження щодо нічного обстрілу, який окупанти завдали по Криворізькому та Дніпровському районах.

Внаслідок чого пошкоджені 12 житлових будинків.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, вночі 10 червня окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Українка та Велика Костромка Криворізького району.

Внаслідок обстрілів отримала поранення 41-річна жінка. Пошкоджено школу, дитсадок, аптеку, палац культури, станцію та вежу мобільного зв’язку, 12 житлових будинків, квартири, автомобілі містян.

“Також окупанти нанесли ракетний удар по Дніпровському району в Дніпрі. Пошкоджено аграрне підприємство. Цивільне населення внаслідок обстрілу агресора не постраждало. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Нагадаємо, що у Миколаївській області відбувся обмін полоненими.

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