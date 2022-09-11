Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: 2 загиблих, 19-річна дівчина – у важкому стані

Через ворожий обстріл у Синельниківському районі загинуло 2 людини, ще 1 – поранена.

Російські окупанти у неділю, 11 вересня, завдали ударів по території Дніпропетровської області.

Про це інформує ДСНС регіону.

Так, через ворожий обстріл у Синельниківському районі загинуло 2 людини, ще 1 – поранена.

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Надвечір росіяни обстріляли Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Загинули чоловік та жінка. 19-річна дівчина в лікарні – у важкому стані. Був приліт і по Зайцівській громаді. Дані щодо масштабів руйнувань з’ясовуються.

Ракетами ворог поцілив по енергетичній інфраструктурі області. Сталися пожежі. У деяких громадах зникло світло. Інформація щодо постраждалих та руйнацій уточнюється.

Також рятувальники завершили обстежувати територію після ракетного удару по середмістю Дніпра, що стався напередодні вночі.

Пошкоджені 33 приватних будинків та багатоповерхівок. Понівечені, зокрема, 4 адмінбудівлі, торговий та бізнес-центри, магазини, кафе. Побило 11 автомобілів та котельню. 1 двоповерхова будівля частково зруйнована.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові.

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